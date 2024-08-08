Нигматуллин оценил степень вины Сафонова в пропущенных голах от «Штурма»

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2).
«Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это тренировочный матч. Вратарь не был лишен ошибок от партнеров, первый гол – привоз защитника, второй – дали пробить сопернику из убойной позиции, удар был хорошим и сильным.
Пару раз Сафонов во втором тайме выручил и почувствовал себя в игре. Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку. Быстро это мало кому удается сделать. Уверен, все самое хорошее у Сафонова впереди», – сказал Нигматуллин.
- Для Сафонова и «ПСЖ» это был первый товарищеский матч в межсезонье.
- 10 августа парижане сыграют товарищеский матч с «РБ Лейпциг». Первый официальный матч «ПСЖ» запланирован на 18 августа – в гостях с «Гавром» в 1-м туре Лиги 1.
Источник: «Матч ТВ»