Алип прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о заключении нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт до лета 2028 года.

Предыдущий договор истекал в 2025-м.

– Эмоции самые положительные! Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие.

Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом. Хочу сказать спасибо всем близким – семье и друзьям, которые все это время поддерживали и помогали мне. Двигаемся вперед, дальше – больше!

– Для вас это уже третий год в Петербурге и «Зените». Можно сказать, что обрели здесь второй дом?

– Конечно! Раньше только с навигатором по городу ездил, а теперь уже прекрасно ориентируюсь сам (смеется).

Если серьезно, это правда второй дом, очень полюбил Петербург, мне тут комфортно и хорошо. И семье здесь очень нравится, а для меня это самое главное.

– Вы завоевали все возможные награды в российском футболе. В чем ваша главная мотивация на ближайшие годы?

– Жажда победы – это то, что я чувствую всегда. Я такой человек, который всегда ставит перед собой максимальные задачи и предъявляет к себе самые высокие требования.

И мне хочется, что в этом году, в сезон столетия клуба, мы вновь победили во всех турнирах и порадовали наших болельщиков. Они у нас самые лучшие!