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ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием

7 августа 2024, 11:47
1

ЦСКА опубликовал поздравление в честь бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева.

«Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает обладатель Кубка УЕФА, многократный победитель чемпионата, Кубка и Суперкубка России Валерий Газзаев! 🎂

Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником! 🎉

Кстати, сегодня «Матч Премьер» покажет записи сразу нескольких матчей ЦСКА эпохи Валерия Газзаева, а также специальные выпуски программ, посвященных сегодняшнему юбиляру!» – говорится в сообщении.

  • Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001-го по 2003-й и с 2004 по 2008 годы. Под его руководством красно-синие выигрывали чемпионат (три раза), Кубок (четыре раза) и Суперкубок России (два раза), а также Кубок УЕФА.
  • Он также тренировал «Аланию», московское и киевское «Динамо», молодежную и первую сборную России.
  • Газзаев не работает тренером с июня 2013 года, когда оставил пост наставника владикавказской команды.

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Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (1)
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Cleaner
1723034946
Валерий Георгиевич, в такой красивый юбилей, ВЫПОЛНИ данное тобой СЛОВО. СБРЕЙ УСЫ! И опять для всех болел ЦСКА героем станешь. Тебе за такой поступок все простится!!!...)))
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