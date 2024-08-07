ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием

ЦСКА опубликовал поздравление в честь бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева.

«Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает обладатель Кубка УЕФА, многократный победитель чемпионата, Кубка и Суперкубка России Валерий Газзаев! 🎂

Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником! 🎉

Кстати, сегодня «Матч Премьер» покажет записи сразу нескольких матчей ЦСКА эпохи Валерия Газзаева, а также специальные выпуски программ, посвященных сегодняшнему юбиляру!» – говорится в сообщении.