ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием

ЦСКА опубликовал поздравление в честь бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева.
«Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает обладатель Кубка УЕФА, многократный победитель чемпионата, Кубка и Суперкубка России Валерий Газзаев! 🎂
Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником! 🎉
Кстати, сегодня «Матч Премьер» покажет записи сразу нескольких матчей ЦСКА эпохи Валерия Газзаева, а также специальные выпуски программ, посвященных сегодняшнему юбиляру!» – говорится в сообщении.
- Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001-го по 2003-й и с 2004 по 2008 годы. Под его руководством красно-синие выигрывали чемпионат (три раза), Кубок (четыре раза) и Суперкубок России (два раза), а также Кубок УЕФА.
- Он также тренировал «Аланию», московское и киевское «Динамо», молодежную и первую сборную России.
- Газзаев не работает тренером с июня 2013 года, когда оставил пост наставника владикавказской команды.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА