Зарема раскритиковала РПЛ: «Дворовый футбол уровня Медиалиги – 10 команд готовы к вылету»

Зарема Салихова заявила о деградации российской Премьер-лиги.
«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому – разгромные счета в каждом туре.
Огромное расслоение команд по финансовому принципу. «Зенит» и «Спартак» закупаются игроками на два полноценных состава, в то время как все остальные команды существенно недоукомлектованы. В целом, сейчас десять команд одного низкого уровня, готовых к вылету. Беспрецедентная ситуация.
Не знаю, что станет с уровнем футбола в стране, так как в первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки.
Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 миллиона. То есть, ввозятся игроки за 15 миллионов, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», – сказала Зарема.
- В новом сезоне РПЛ прошло 3 тура.
- Пока не теряли очки только «Зенит» и «Динамо».