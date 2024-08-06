Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема раскритиковала РПЛ: «Дворовый футбол уровня Медиалиги – 10 команд готовы к вылету»

Зарема раскритиковала РПЛ: «Дворовый футбол уровня Медиалиги – 10 команд готовы к вылету»

6 августа 2024, 14:14
24

Зарема Салихова заявила о деградации российской Премьер-лиги.

«Бороться за тройку будут команды, у которых сильнее атака. Катастрофически низкий уровень защитников у 12 клубов из 16. Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому – разгромные счета в каждом туре.

Огромное расслоение команд по финансовому принципу. «Зенит» и «Спартак» закупаются игроками на два полноценных состава, в то время как все остальные команды существенно недоукомлектованы. В целом, сейчас десять команд одного низкого уровня, готовых к вылету. Беспрецедентная ситуация.

Не знаю, что станет с уровнем футбола в стране, так как в первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки.

Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 миллиона. То есть, ввозятся игроки за 15 миллионов, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», – сказала Зарема.

  • В новом сезоне РПЛ прошло 3 тура.
  • Пока не теряли очки только «Зенит» и «Динамо».

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Салихова Зарема
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1722943197
а раньше экспортировали кого-то дороже? ЦСКА мог продавать, по сути ед клуб, который за лет 15 в плюсе по трансферному балансу. Остальные в минусе.
Ответить
ЗаЖиМ
1722951369
А эта Спартаковская простипома какого уровня, что вылетела?
Ответить
ivany4
1722952036
Что то Зарема не заботилась о 10 командах влачащих жалкое существование с момента развала союза. И почему, так часто, все бывшие начинают заботиться о стране, как только отошли от дел праведных.))
Ответить
DVOK68
1722953044
Не нравится,смотри гишпанскую лигу с 15 августа) Хочешь по тиви хочешь на стадио.
Ответить
NewLife
1722953078
Ворчание тетки не удел))
Ответить
k611
1722954323
Скучно ей наверно вот и мнит себя экспертом
Ответить
Вомбат
1722955428
Мадам Зарема, а может быть лучше просто извиниться перед Угальде за свои инсинуации полугодичной давности? И больше не давать интервью на тему, в которой вы ничего не понимаете.
Ответить
Maximus WAR
1722956020
Бомбардир скоро начнет постить мнения мадам с трасс!
Ответить
Александр.Т.
1722958975
Также и в других лигах мира
Ответить
biber.ru
1722964995
Поймал себя на мысли, что в последнее время начал её читать чаще чем Мостового и Аршавина.
Ответить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
3
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+