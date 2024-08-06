Песьяков: «Крылья Советов» – в говне»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал провальный старт команды в сезоне-2024/25.

«Мы обо всeм поговорили на поле. И главный тренер сказал, и кто-то из ребят. Понимание проблемы есть – мы сейчас в говне. Это мягко сказано. Наши результаты об этом говорят. Отсюда и понимание ситуации. Пока не поздно, нужно взяться за голову. Я уже говорил: только работать. У меня в принципе по жизни так. Не получается – сделай чуть-чуть больше», – сказал Песьяков.

«Крылья Советов» занимают 16-е место в РПЛ после трех туров с 0 очков и разницей мячей 1:10. Также команда проиграла 1 встречу в Кубке России «Динамо» Мх (0:1).

35-летний Песьяков провел в этом сезоне две встречи – в Кубке и в 3-м туре РПЛ со «Спартаком» (0:3).

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