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  • Экс-президент «Локомотива» не исключил переход Батракова в «Зенит»

Экс-президент «Локомотива» не исключил переход Батракова в «Зенит»

6 августа 2024, 09:37
10

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова.

«Пока к его достижению в матче с «Ахматом» надо относиться философски. Сложно судить по одному матчу, молодым свойственны всплески – то хорошие игры, то провальные. Такое будет и у Батракова. Но он заряжен, многое умеет, всe будет зависит от отношения к работе.

У него хорошее будущее. Он выходит в основном составе с начала сезона, что говорит о доверии тренера. Здорово, что Батраков оправдывает доверие. Растeт хороший футболист.

Главное, чтобы Батраков не словил звездняк, который бывает у молодых. Начинается звeздная болезнь, когда они думают, что всe умеют и всe знают, учиться нечему. Если он этому не подвержен, то всe получится.

С Батраковым может повториться история Глушенкова, который перешeл в «Зенит». Очень сложно противостоять «Зениту». К сожалению, многие футболисты, которые туда приходили, не раскрывались. Глушенков – это приятное исключение, к счастью.

Что нужно сделать, чтобы Батраков не ушeл в «Зенит»? Молодым надо объяснять, разъяснять, что уходить ещe рановато. Плюс нужно создавать условия с ростом зарплат, контракты должны иметь прогрессивную шкалу оплаты, а не вводить потолки. Не ждать, когда футболисты сами будут просить повышения», – сказал Наумов.

  • В матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0) 19-летний Батраков забил 1 гол и отдал 3 передачи.
  • Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 700 тысяч евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
Комментарии (10)
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andr45
1722927988
Если парнишка заиграет, то Clube de futebol «Zenitе» обязательно заберет) В конечном итоге , основная цель руководства «Zenitе» - гробить российских футболистов.
Ответить
FCSpartakM
1722934863
Если бы была Европа, то тут было бы больше вариаций для защиты от таких трансферов. А сейчас нет ничего кроме рядового трофея ради трофея кубка и чемпионство, которое забронированное. И получается твоя мотивация, если нет никаких принципов -это бабки. А бабки дают в одном месте.
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paracetamol
1722938086
Смешно, отдавать своего Козлова в Краснодар и брать неизвестно что у Локо!
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zigbert
1722966612
Дайте ему спокойно поиграть в Локомотиве.
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PAREVG.
1722976892
Прописать отступные в 100 миллионов евро, и все.
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