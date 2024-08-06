Экс-президент «Локомотива» не исключил переход Батракова в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова.

«Пока к его достижению в матче с «Ахматом» надо относиться философски. Сложно судить по одному матчу, молодым свойственны всплески – то хорошие игры, то провальные. Такое будет и у Батракова. Но он заряжен, многое умеет, всe будет зависит от отношения к работе.

У него хорошее будущее. Он выходит в основном составе с начала сезона, что говорит о доверии тренера. Здорово, что Батраков оправдывает доверие. Растeт хороший футболист.

Главное, чтобы Батраков не словил звездняк, который бывает у молодых. Начинается звeздная болезнь, когда они думают, что всe умеют и всe знают, учиться нечему. Если он этому не подвержен, то всe получится.

С Батраковым может повториться история Глушенкова, который перешeл в «Зенит». Очень сложно противостоять «Зениту». К сожалению, многие футболисты, которые туда приходили, не раскрывались. Глушенков – это приятное исключение, к счастью.

Что нужно сделать, чтобы Батраков не ушeл в «Зенит»? Молодым надо объяснять, разъяснять, что уходить ещe рановато. Плюс нужно создавать условия с ростом зарплат, контракты должны иметь прогрессивную шкалу оплаты, а не вводить потолки. Не ждать, когда футболисты сами будут просить повышения», – сказал Наумов.