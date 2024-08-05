Барко объяснил, почему взял пятый номер в «Спартаке»

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал выбор игрового номера.
– Почему ты выбрал 5-й номер? Довольно необычный для атакующего игрока.
– Я играл под разными номерами за свою карьеру: я был 8-м, 10-м, 11-м, 21-м, 27-м.
Сама цифра ничего не значит, просто захотелось чего-то нового.
- «Спартак» купил атакующего полузащитника у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- Аргентинец забил в дебютном матче в ворота «Химок» прямым ударом со штрафного.
- Он заключил с клубом контракт до 30 июня 2027 года.
Источник: сайт «Спартака»