Тренер «Пари НН» высказался о победе в Махачкале

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» Мх (1:0).
«Это была не лучшая игра в исполнении двух команд, но важно, что мы добились победы. Этим я удовлетворен, но не доволен нашей игрой – нам нужно улучшать наши действия», – сказал Илич.
- Единственный гол в матче забил Николай Калинский, реализовавший пенальти.
- Махачкалинская команда осталась недовольна судейством.
- «Пари НН» набрал первые очки в этом сезоне. Команда стала 12-й с 3 очками. «Динамо» опустилось на 13-ю позицию с 2 очками.
Источник: «Матч ТВ»