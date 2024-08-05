Тренер «Пари НН» высказался о победе в Махачкале

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» Мх (1:0).

«Это была не лучшая игра в исполнении двух команд, но важно, что мы добились победы. Этим я удовлетворен, но не доволен нашей игрой – нам нужно улучшать наши действия», – сказал Илич.