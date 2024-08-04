Более полусотни фанатов «Зенита» задержали в Вологде

Перед игрой 17-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги «Динамо-Вологда» – «Зенит-2» в Вологде был задержан 51 фанат петербуржцев.

По данным журналиста Ивана Карпова, семерым болельщикам предъявлены обвинения по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), на одиннадцать человек составлен протокол по статье 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

«На входе на стадион полиция задержала заводящих. Возможная причина: проход фанатов по городу с пиротехникой.

Вся трибуна ушла со стадиона после первого тайма в знак протеста против задержания парней.

Также многих развернули на входе – из-за запаха алкоголя. Людей в буквальном смысле просили дыхнуть в нос полицейскому: так он определял, кого пустить на трибуну, а кого нет», – говорится в сообщении Ultras Action.

Матч закончился со счетом 0:0.

По официальным данным на игре на стадионе «Динамо» присуствовали 2349 зрителей.

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