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Более полусотни фанатов «Зенита» задержали в Вологде

4 августа 2024, 23:36
21

Перед игрой 17-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги «Динамо-Вологда» – «Зенит-2» в Вологде был задержан 51 фанат петербуржцев.

По данным журналиста Ивана Карпова, семерым болельщикам предъявлены обвинения по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), на одиннадцать человек составлен протокол по статье 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

«На входе на стадион полиция задержала заводящих. Возможная причина: проход фанатов по городу с пиротехникой.

Вся трибуна ушла со стадиона после первого тайма в знак протеста против задержания парней.

Также многих развернули на входе – из-за запаха алкоголя. Людей в буквальном смысле просили дыхнуть в нос полицейскому: так он определял, кого пустить на трибуну, а кого нет», – говорится в сообщении Ultras Action.

  • Матч закончился со счетом 0:0.
  • По официальным данным на игре на стадионе «Динамо» присуствовали 2349 зрителей.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Премьер-лига Зенит-2 Динамо Вг Зенит
Комментарии (21)
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VVM1964
1722804861
Не удивлен, Зенит - клуб пьяного быдла, маргиналов и отребьев общества !!! Это можно даже судить по персонажам на бомбардире !!! Не клуб, а ПОЗОР российского футбола !!! )))
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kozlovskyae
1722809260
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Цугундeр
1722834089
Ужос. Целых пятьдесят невнятных бухариков создали страшнейшую угрозу . Это же несравнимо со "свиным путчем " в Ярике , 2013году.))Там просто розовые ангелочки снесли полстадиона и город заодно.
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NewLife
1722846524
Вологда - зона свободная от соблюдения законов полицией(
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