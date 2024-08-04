Новичок «Спартака» Маркиньос рассказал о вкладе Черчесова в свою карьеру

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался об игре под руководством Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

– До Деяна Станковича тренером «Ференцвароша» был Станислав Черчесов.

– Это заслуженный тренер, он много лет руководил сборной России. Черчесов тоже очень помог мне развиться как игроку. Много с меня требовал, но мне это нравилось, ведь он очень опытный и знает, что делает. Пользуясь случаем, хотел бы передать ему привет, пожелать ему больших успехов. Он сыграл важную роль в моем росте.

– Знаешь, что Черчесов был в «Спартаке» вратарем, а потом тренером?

– Ну, тогда он действительно легенда «Спартака»!

Маркиньос перешел в московский клуб из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.

Контракт с новичком подписан на 3 года.

Он взял 8-й игровой номер.

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