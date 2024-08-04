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  • Новичок «Спартака» Маркиньос рассказал о вкладе Черчесова в свою карьеру

Новичок «Спартака» Маркиньос рассказал о вкладе Черчесова в свою карьеру

4 августа 2024, 12:45
10

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался об игре под руководством Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

– До Деяна Станковича тренером «Ференцвароша» был Станислав Черчесов.

– Это заслуженный тренер, он много лет руководил сборной России. Черчесов тоже очень помог мне развиться как игроку. Много с меня требовал, но мне это нравилось, ведь он очень опытный и знает, что делает. Пользуясь случаем, хотел бы передать ему привет, пожелать ему больших успехов. Он сыграл важную роль в моем росте.

– Знаешь, что Черчесов был в «Спартаке» вратарем, а потом тренером?

– Ну, тогда он действительно легенда «Спартака»!

  • Маркиньос перешел в московский клуб из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан на 3 года.
  • Он взял 8-й игровой номер.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Ференцварош Маркиньос Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Spartak_forv@
1722765698
Саламыч уже бразильцев растит.Космополит,успехи в Австрии,Польше,Венгрии,России и скоро с казахами всех нагибать будет.Вот что Усы животворящие делают!
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lek!
1722767235
Что-то в РПЛ заключают контракты не на долгий срок
Ответить
ivany4
1722769439
Нормально Косте объяснили, как давать интервью.)) Знаешь человека - говори хорошо. Скажут о нем хорошее - похвали.
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