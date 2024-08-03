Семак высказался о разгроме «Ростова» и игре Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0).

– Вы довольны содержанием, которое продемонстрировала команда сегодня на поле?

– Была хорошая игра в обороне и атаке. Всегда есть над чем работать. В атаке мы использовали свои моменты, «Ростову» нужно было отыгрываться, они играли высоко. Мячи играют определенную роль по ходу матча. У команды, которая забивает, появляется больше уверенности. Каждая игра не похожа на другую. Работаем над всеми компонентами.

– Такой яркий вход Глушенкова в сезон для вас стал сюрпризом?

– Его качества все прекрасно знают. На таком уровне, наверно, невозможно столько забивать. Он хорошо действует в интересах команды. Для нас это не главный аспект – будет забивать он или любой другой игрок команды. Никто не ожидал такого количества результативных действий.

Замена Клаудиньо на Горшкова? Клаудиньо находится не в оптимальной форме, а нам нужно было добавить баланса. Будем постепенно возвращать его в строй.

В прошедшем матче Глушенков оформил хет-трик и отдал 1 голевой пас. Всего на его счету 6 голов в РПЛ в текущем сезоне.

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 9 очками после трех туров и разницей мячей 13:0.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?