Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Ростов»». Игра состоится 3 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Клаудиньо, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Лангович, Азнауров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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