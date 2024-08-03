Основатель «Амкала» прокомментировал подозрения в сдаче кубкового матча игроками «Коломны»

Основатель «Амкала» Герман Попков отреагировал на информацию, что футболисты «Коломны» могли специально проиграть 1:8 в Фонбет Кубке России, чтобы заработать на ставках.

«Так мы-то тут при чeм? Если игроки «Коломны» решили заглянуть в контору и поставить на своe поражение, то это верх тупости и им нужно вручать премию Дарвина (смеeтся).

Очевидно, что наш матч получит миллионные охваты, и ставить на своe поражение – закончить с карьерой.

А если специальных сливов не было, то это тоже смешно. Это как же плохо нужно сыграть в Кубке с медиакомандой, что теперь приходится оправдываться?» – сказал Попков.

РФС проверит кубковый матч «Амкал» – «Коломна».

Защитник Кадыргали Симбаев подписан на паблики о договорных матчах – он привез гол и был заменен на 19-й минуте.

Его решили выгнать из команды.

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