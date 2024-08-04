Экс-защитник «Коломны» – о «сдаче» матча с «Амкалом»: «Из меня сделали козла отпущения – готов на любые проверки»

Бывший футболист «Коломны» Кадыргали Симбаев отреагировал на подозрения в свой адрес.

На этой неделе «Коломна» проиграла «Амкалу» в Фонбет Кубке России со счетом 1:8.

Симбаев «привез» гол и был заменен на 19-й минуте.

Он подписан на паблики о договорных матчах. С защитником расторгли контракт.

РФС проверит кубковый матч «Амкал» – «Коломна».

– Ты не ставил против своей команды перед матчем с «Амкалом»?

– Нет, нет и еще раз нет. У меня даже аккаунта в букмекерских приложениях нет. И через знакомых я тоже не ставил. Этого никто никогда не подтвердит, просто потому что этого нет и никогда не было!

Люди ищут черную кошку в темной комнате! Из меня сделали козла отпущения. Обвинить человека – легче простого. Но надо же разобраться.

Надеюсь, РФС это и сделает. Я готов на любые проверки, потому что чист, а это самое главное.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?