Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нефтехимик» – «Ротор»: прогноз на матч 4 тура ФНЛ, 4 августа

«Нефтехимик» – «Ротор»: прогноз на матч 4 тура ФНЛ, 4 августа

3 августа 2024, 12:41

Четвертый тур Первой Лиги между «Нефтехимиком» и «Ротором» пройдет на стадионе «Нефтехимик» 4 августа 2024 года. Обе команды показывают разные результаты в начале сезона, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Нефтехимик»

  • Форма: В последних 5 играх «Нефтехимик» забил 10 голов и пропустил 7, показывая хорошую результативность и среднюю оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Чайки» (0-4)
  • Победа над «Уфой» (2-1)
  • Победа над «Тюменью» (3-0)
  • Победа над «Аланией» (1-0) в товарищеском матче
  • Победа над «Минском» (4-2) в товарищеском матче

«Нефтехимик» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Кирилла Новикова.

Анализ команды «Ротор»

  • Форма: В последних 5 играх «Ротор» забил 6 голов и пропустил 4, показывая среднюю результативность и надежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Поражение от «Арсенала Тула» (0-1)
  • Ничья с «Торпедо» (1-1)
  • Победа над «Шинником» (1-0)
  • Победа над «Новосибирском» (3-1)
  • Ничья с «Новосибирском» (1-1)

«Ротор» показывает хорошую оборону, но испытывает некоторые проблемы с результативностью.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

  • 26.03.2022: «Ротор» 2-1 «Нефтехимик»
  • 15.09.2021: «Нефтехимик» 1-3 «Ротор»
  • 09.03.2020: «Ротор» 1-1 «Нефтехимик»
  • 14.08.2019: «Нефтехимик» 1-2 «Ротор»
  • 17.03.2014: «Нефтехимик» 2-1 «Ротор»

«Ротор» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Нефтехимика», что говорит о психологическом преимуществе.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Нефтехимик» выглядит более уверенным и стабильным соперником. Команда показывает хорошую результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществем. «Ротор», несмотря на надежную оборону, имеет проблемы с результативностью.

Рекомендация: Победа хозяев («Нефтехимик») за коэффициент 2.10

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Нефтехимик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
6
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
14
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Все новости
Все новости
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
Вчера, 21:32
3
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
Вчера, 10:18
29
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
9 сентября
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+