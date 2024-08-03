Четвертый тур Первой Лиги между «Нефтехимиком» и «Ротором» пройдет на стадионе «Нефтехимик» 4 августа 2024 года. Обе команды показывают разные результаты в начале сезона, что делает этот матч интересным для анализа. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Нефтехимик»

Форма : В последних 5 играх «Нефтехимик» забил 10 голов и пропустил 7, показывая хорошую результативность и среднюю оборону.

: В последних 5 играх «Нефтехимик» забил 10 голов и пропустил 7, показывая хорошую результативность и среднюю оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Чайки» (0-4)

Победа над «Уфой» (2-1)

Победа над «Тюменью» (3-0)

Победа над «Аланией» (1-0) в товарищеском матче

Победа над «Минском» (4-2) в товарищеском матче

«Нефтехимик» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Кирилла Новикова.

Анализ команды «Ротор»

Форма : В последних 5 играх «Ротор» забил 6 голов и пропустил 4, показывая среднюю результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Ротор» забил 6 голов и пропустил 4, показывая среднюю результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Арсенала Тула» (0-1)

Ничья с «Торпедо» (1-1)

Победа над «Шинником» (1-0)

Победа над «Новосибирском» (3-1)

Ничья с «Новосибирском» (1-1)

«Ротор» показывает хорошую оборону, но испытывает некоторые проблемы с результативностью.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

26.03.2022 : «Ротор» 2-1 «Нефтехимик»

: «Ротор» 2-1 «Нефтехимик» 15.09.2021 : «Нефтехимик» 1-3 «Ротор»

: «Нефтехимик» 1-3 «Ротор» 09.03.2020 : «Ротор» 1-1 «Нефтехимик»

: «Ротор» 1-1 «Нефтехимик» 14.08.2019 : «Нефтехимик» 1-2 «Ротор»

: «Нефтехимик» 1-2 «Ротор» 17.03.2014: «Нефтехимик» 2-1 «Ротор»

«Ротор» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Нефтехимика», что говорит о психологическом преимуществе.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Нефтехимик» выглядит более уверенным и стабильным соперником. Команда показывает хорошую результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществем. «Ротор», несмотря на надежную оборону, имеет проблемы с результативностью.

Рекомендация: Победа хозяев («Нефтехимик») за коэффициент 2.10