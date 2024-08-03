Дортмундская «Боруссия» сообщила о прибытии игрока сборной Бразилии

Правый защитник сборной Бразилии Ян Коуто уже находится в расположении вероятного нового клуба.

Дортмундская «Боруссия» сообщила, что 22-летний футболист сегодня начал тренироваться с командой.

«Манчестер Сити» разрешил ему отправиться в Германию и работать там, несмотря на то, что трансфер еще не оформлен.

Ожидается, что «Боруссия» заплатит за новичка 25+5 млн евро.

Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Жироне».

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