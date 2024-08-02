Довбик – четвертый в списке самых дорогих украинских футболистов в истории

«Рома» выкупила Артема Довбика у «Жироны» за 30,5 миллиона евро без учета бонусов.

Это четвертый самый дорогой трансфер украинского футболиста в истории:

Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси») – за 70 млн евро; Андрей Шевченко (из «Милана» в «Челси») – за 43,9 млн евро; Александр Зинченко (из «Манчестер Сити» в «Арсенал») – за 35 млн евро; Артем Довбик (из «Жироны» в «Рому») – за 30,5 млн евро; Дмитрий Чигринский (из «Шахтера» в «Барселону») – за 25 млн евро.

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