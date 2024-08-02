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  • Агент Шпинев: «Зачем «Спартаку» успех или деньги с продаж футболистов? Они сознательно покупают за 10-15 миллионов товар, который стоит 2-3»

Агент Шпинев: «Зачем «Спартаку» успех или деньги с продаж футболистов? Они сознательно покупают за 10-15 миллионов товар, который стоит 2-3»

2 августа 2024, 17:42
13

Футбольный агент Вадим Шпинев усомнился в профессионализме руководства «Спартака».

По его мнению, московской команде не стать чемпионом в ближайшие годы из-за «Зенита».

Никита Чернов стал чаще играть в «Спартаке» после прихода Деяна Станковича. Как проходит коммуникация с новым главным тренером?

– Любой футболист, играя, получает уверенность, практику и возможность реализовать себя. Про Станковича ничего не могу говорить пока что.

При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради Бога. Это его право вести себя так или иначе.

Никита играет – значит, играет. Не играет мое любимое молодое дарование из-за травмы [Алексис Дуарте]. Когда он восстановится, не знаю, будет ли возможность показывать себя при всех равных. Не знаю, будут ли сверху диктовать тренеру и говорить, что это наш актив, его надо наиграть, продать, заработать.

Зачем вообще «Спартаку» деньги с продаж футболистов? Ни за чем. Они покупают за 10-15 млн товар, который стоит 2-3 млн. Притом сознательно.

Поверьте мне: если зимой будет какой-то шухер, то первый на выход – это спортивный директор [Томаш Амарал]. Господин Малышев найдет крайнего в очередной раз – и на выход.

Попомните мои слова: если что-то не так, не будет нужного результата, надо будет найти крайнего. Они его уже нашли. Это спортивный директор.

Вы не верите в успех «Спартака» в этом сезоне?

– А зачем он им нужен? Какой успех? Чемпионство они не увидят никогда, пока есть «Зенит», это все понимают.

Как минимум в топ-3 они должны и обязаны быть, потому что «Спартак» – это великий и могучий клуб.

Там должны работать люди, которые соответствуют званию «работник клуба «Спартак Москва». Не по объявлению, не по знакомству и не из бизнес-структур по назначению. Не дилетанты, а люди с опытом, знаниями, которые разбираются футбольном мире, обладают авторитетом и порядочностью, чего не хватает нынешним руководителям.

Для меня футболисты вообще не виноваты. У футболистов есть руководители – хорошие или никакие. Что происходит с этим клубом: все разговоры, отстранение футболистов от тренировок – зачем это вообще?

  • Спартаковцы начали сезон с 2 побед в 3 матчах.
  • Шпинев представляет интересы экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии, с которым клуб не продлил контракт этим летом.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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aaaaahhhh
1722614239
и главное что покупают в обход этого самого Шпинёва , - это то его и волнует!:)))
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Spartak_forv@
1722614677
Если уж лепят интервью агента,то нужно перед текстом давать список его клиентов в РПЛ.Для наглядности и адекватности восприятия
Ответить
MazaiNN
1722618101
Интоксикация галлюциногенами обычно вызывает галлюцинации с измененным восприятием, нарушением суждения, идеями отношений и деперсонализацией.
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subbotaspartak
1722620589
Не дилетанты, а люди с опытом... Судя по Джикии
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VVM1964
1722622235
"Чемпионство они не увидят никогда, пока есть «Зенит»" - продолжи логическую цепочку - а Зенит чемпион, пока -... Вот как только - так сразу !!! ...
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БАЗАРА НЕТ
1722623613
Должны придти порядочные люди ) сказанул так сказанул) где их найти то тем более в футболе где море денег )
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NewLife
1722624906
"Там должны работать люди, которые соответствуют званию «работник клуба «Спартак Москва». Не по объявлению, не по знакомству и не из бизнес-структур по назначению. Не дилетанты, а люди с опытом, знаниями, которые разбираются футбольном мире, обладают авторитетом и порядочностью, чего не хватает нынешним руководителям." Шпинев, портянка бо.мжатская, ты вполне подходишь, чтобы проявить все эти заявленные качества в славном граде на Неве в местной помойке. Как управлять футбольным бизнесом учи Ведмедя, Спартак без твоей экспердизы обойдется))
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ivany4
1722626339
...Для меня футболисты вообще не виноваты. У футболистов есть руководители – хорошие или никакие. ... Это кредо "спортивного агента!!)) Жаль, что выхватывают "сказки" агента, когда это выгодно, и пытаются хайпануть на них и поднять рейтинг посещения сайта. Как говориться - какой поп, такой и приход. Большинству специалистов он не интересен. Жаль Чернова, если он его не поменяет. Джикия ему в пример.
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BRO_football
1722629514
А Спартаку и не нужны деньги с продаж футболистов, когда у тебя есть бесконечный источник бабла от спонсоров.
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Diminio
1723914372
Шпинь, а для чего ты агент?
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