Агент Шпинев: «Зачем «Спартаку» успех или деньги с продаж футболистов? Они сознательно покупают за 10-15 миллионов товар, который стоит 2-3»

Футбольный агент Вадим Шпинев усомнился в профессионализме руководства «Спартака».

По его мнению, московской команде не стать чемпионом в ближайшие годы из-за «Зенита».

– Никита Чернов стал чаще играть в «Спартаке» после прихода Деяна Станковича. Как проходит коммуникация с новым главным тренером?

– Любой футболист, играя, получает уверенность, практику и возможность реализовать себя. Про Станковича ничего не могу говорить пока что.

При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради Бога. Это его право вести себя так или иначе.

Никита играет – значит, играет. Не играет мое любимое молодое дарование из-за травмы [Алексис Дуарте]. Когда он восстановится, не знаю, будет ли возможность показывать себя при всех равных. Не знаю, будут ли сверху диктовать тренеру и говорить, что это наш актив, его надо наиграть, продать, заработать.

Зачем вообще «Спартаку» деньги с продаж футболистов? Ни за чем. Они покупают за 10-15 млн товар, который стоит 2-3 млн. Притом сознательно.

Поверьте мне: если зимой будет какой-то шухер, то первый на выход – это спортивный директор [Томаш Амарал]. Господин Малышев найдет крайнего в очередной раз – и на выход.

Попомните мои слова: если что-то не так, не будет нужного результата, надо будет найти крайнего. Они его уже нашли. Это спортивный директор.

– Вы не верите в успех «Спартака» в этом сезоне?

– А зачем он им нужен? Какой успех? Чемпионство они не увидят никогда, пока есть «Зенит», это все понимают.

Как минимум в топ-3 они должны и обязаны быть, потому что «Спартак» – это великий и могучий клуб.

Там должны работать люди, которые соответствуют званию «работник клуба «Спартак Москва». Не по объявлению, не по знакомству и не из бизнес-структур по назначению. Не дилетанты, а люди с опытом, знаниями, которые разбираются футбольном мире, обладают авторитетом и порядочностью, чего не хватает нынешним руководителям.

Для меня футболисты вообще не виноваты. У футболистов есть руководители – хорошие или никакие. Что происходит с этим клубом: все разговоры, отстранение футболистов от тренировок – зачем это вообще?

Спартаковцы начали сезон с 2 побед в 3 матчах.

Шпинев представляет интересы экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии, с которым клуб не продлил контракт этим летом.

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