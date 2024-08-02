Семак объяснил, почему ему приятно играть с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 3-го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что команда под руководством Валерия Карпина играет в агрессивный футбол.

– На какой «Ростов» будете ориентироваться, с учетом того, что с этим соперником играли в заключительном туре прошлого чемпионата?

– Готовимся, исходя из последних матчей – с последнего тура в прошлом сезоне прошло много времени. Так что ориентируемся на нынешнее состояние «Ростова». Какие‑то команды больше меняются, какие‑то меньше. Знаем, как играет «Ростов», они знают, как играем мы. У «Ростова» агрессивный футбол, против таких соперников всегда приятно играть. Так что ждем интересной встречи.

– Как проявили себя игроки так называемого второго состава в матче с «Факелом»?

– Сезон длинный. У кого‑то лучше получается начало сезона, у кого‑то середина или конец. Каждый из игроков вносит свою лепту. Что касается кубковой игры, мы смотрим на состояние игроков. Хотим, чтобы игроки, которые получают меньше игровой практики, проявляли себя и стучались в дверь, чтобы выйти с первых минут.

У нас есть пища для размышления, кто в каких кондициях находится. Не все игроки проявили себя так, как мы бы хотели. Мы надеемся на всех ребят. Не сомневаюсь, что все будут приносить пользу команде как, например, Изидор. Ему приходилось непросто, он слышал критику, но работает, выходит и забивает.

– Есть ли моменты в команде и игре, которые нужно улучшить?

– Мы знаем, над чем работать. Мы никогда не привязывались к результату, исходим из качества нашей игры. Это более важный фактор. Если будем заслуживать, значит будем забивать и побеждать.

Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» пройдет в Санкт‑Петербурге 3 августа, начало в 17:30 мск.

Петербуржцы лидируют в лиге с 6 очками после двух туров. Ростовчане занимают 4-е место с 4 очками.

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