Бывшая жена Мамаева рассказала об отношениях Павла с детьми

Алана Мамаева, экс-супруга Павла Мамаева, в общении с подписчиками призналась, что бывший футболист не поддерживает отношения с детьми.

Пара развелась в 2021 году.

Павел и Алана были в браке с 2013 года.

У них есть общая дочь Алиса. Также Мамаев воспитывал мальчика Алекса – сына бывшей жены от 1-го брака.

– Не хотели бы Алиса и Алекс в детский лагерь к Мамаеву?

– Он для них уже давно чужой человек, к сожалению.

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