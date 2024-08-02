Бывшая жена Мамаева рассказала об отношениях Павла с детьми

Алана Мамаева, экс-супруга Павла Мамаева, в общении с подписчиками призналась, что бывший футболист не поддерживает отношения с детьми.
- Пара развелась в 2021 году.
- Павел и Алана были в браке с 2013 года.
- У них есть общая дочь Алиса. Также Мамаев воспитывал мальчика Алекса – сына бывшей жены от 1-го брака.
– Не хотели бы Алиса и Алекс в детский лагерь к Мамаеву?
– Он для них уже давно чужой человек, к сожалению.
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Источник: The Voice Mag