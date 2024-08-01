Лукаку хочет в «Наполи», но «Челси» договорился с другим клубом

Будущее нападающего «Челси» Ромелу Лукаку остается неопределенным.

31-летний футболист хочет перейти в «Наполи» и воссоединиться с тренером Антонио Конте.

В «Челси» намерены побыстрее закрыть вопрос с уходом бельгийца, поэтому переговоры ведутся и с другими клубами.

В частности, «Астон Вилла» сделала предложение, устраивающее лондонцев, но сам Лукаку пока блокирует сделку, отказываясь обсуждать личные условия контракта с бирмингемцами.

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