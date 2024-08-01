Ловчев: «Спартак» мог спровоцировать Соболева на уход из клуба»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев проанализировал ситуацию с Александром Соболевым, который хочет уйти в «Зенит».

«Трудно сказать, станет ли проблемой возможный трансфер Соболева – взяли же довольно-таки приличного игрока, Виллиана Жозе. Да, он приехал с лишним весом и пока мы его толком не видели, но все мы знаем его по испанскому чемпионату. Это достаточно мощный «давила».

Что до Соболева, здесь очень многое зависит от того, что за бардак творится в «Спартаке». Я – воспитанник Старостина и Симоняна. Во времена их правления так, как поступили с Джикией, никогда бы не поступили.

А Джикия – друг Соболева. Он видел, что в любой момент с тобой могут что хочешь сделать. В конце концов, сейчас Джикия никому не нужен – можно сказать, убивают его карьеру.

Соболев слышит все разговоры вокруг себя и думает – я верой и правдой служил, забивал голы, а все, кому не попадя, валтузят меня.

Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону», – сказал Ловчев.