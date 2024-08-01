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  • Ловчев: «Спартак» мог спровоцировать Соболева на уход из клуба»

Ловчев: «Спартак» мог спровоцировать Соболева на уход из клуба»

1 августа 2024, 18:18
17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев проанализировал ситуацию с Александром Соболевым, который хочет уйти в «Зенит».

«Трудно сказать, станет ли проблемой возможный трансфер Соболева – взяли же довольно-таки приличного игрока, Виллиана Жозе. Да, он приехал с лишним весом и пока мы его толком не видели, но все мы знаем его по испанскому чемпионату. Это достаточно мощный «давила».

Что до Соболева, здесь очень многое зависит от того, что за бардак творится в «Спартаке». Я – воспитанник Старостина и Симоняна. Во времена их правления так, как поступили с Джикией, никогда бы не поступили.

А Джикия – друг Соболева. Он видел, что в любой момент с тобой могут что хочешь сделать. В конце концов, сейчас Джикия никому не нужен – можно сказать, убивают его карьеру.

Соболев слышит все разговоры вокруг себя и думает – я верой и правдой служил, забивал голы, а все, кому не попадя, валтузят меня.

Думаю, в какой-то степени «Спартак» мог спровоцировать то, что Соболев начал смотреть на сторону», – сказал Ловчев.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость нападающего – 7,5 млн евро.
  • С 23 июля он отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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...уефан
1722526384
...эх, Серафимыч-Серафимыч, ну что за хрень ты несёшь?(...
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val69
1722526533
Мели Емеля - твоя неделя...
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Цугундeр
1722526874
Охх.., мать моя попугаиха...((
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ivany4
1722526905
Не понимаю людей, которые не зная ситуации, пытаются о чем то судить, строить теории и домыслы, и публично рассуждать об этом.
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anatolich72
1722527143
Соболев плохо выполнял свою работу из-за этого оказался в такой ситуации, сам виноват.
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oyabun
1722527515
Кто кого "валтузит"?! Серафимыч не ту таблетку принял? Спартаку нет никакой выгоды терять Соболева, наоборот ему слишком многое прощалось. Во всей этой ситуации виноват исключительно сам игрок.
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партизан84
1722527724
Симонян старше, а рассуждает более здраво. Ну а если уж смотреть на ситуацию с Джикией, то пусть посмотрит на то, что они говорили с агентом. Да и дельфин к **** рванул не без влияния агента. Серафимыч наивно все переводит на эмоции, а все проще и меркантильнее.
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Spartak_forv@
1722527783
А как Спартак поступил с Джикией?Унижал его публично или гнобил?Не пускал на базу тренироваться? Еду запрещал есть в столовой?(Хотя,запрет в столовой Георгию не помешал бы).Ах да,не утолил аппетиты агента и игрока.Ну а Соболеву тоже по ушам поездили и чего он добился?Если продолжит в том же духе,то через 2 года отправится не в Зенит,а к первому тренеру в Барнаул
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NewLife
1722527908
"я верой и правдой служил," Тут Ловчев сознательно упускает третий элемент - деньги, и вся его теория не стоит и выеденного яйца.
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andr45
1722532815
ЛОВЧЕВ «Соболев слышит все разговоры вокруг себя и думает – я верой и правдой служил, забивал голы», аж четыре за сезон» Женя, а вот, что реально думает твой кумир и наставник Н.П. СИМОНЯН «Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак». И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак» — скатертью дорога, все!»
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