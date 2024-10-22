Реакция Ловчева на потолок зарплат в «Спартаке»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал введение потолка зарплат в клубе.

«Вдруг Томаш Амарал (спортивный директор) говорит: «У нас игроки не будут получать больше 1,5 миллионов».

Милок, хорошие игроки, которые делают результат и с которых можно требовать, получают значительно больше. Вопрос не в том, сколько они получают, а как они играют», – сказал Ловчев.