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    Реакция Ловчева на потолок зарплат в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал введение потолка зарплат в клубе.

    «Вдруг Томаш Амарал (спортивный директор) говорит: «У нас игроки не будут получать больше 1,5 миллионов».

    Милок, хорошие игроки, которые делают результат и с которых можно требовать, получают значительно больше. Вопрос не в том, сколько они получают, а как они играют», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками после 12 туров.
    • Амарал начал работу в клубе с 1 января этого года.
    • Ловчев становился лучшим игроком 1972 года в СССР.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1729579896
    почему 1,5 ляма, если 2,5? и хряки для галочки могут сколько угодно вводить потолки. но если попадётся нормальный игрок, который захочет погубить свою карьеру в тарасятнике, то они ему предложат этот потолок, но отдельно пропишут подъёмные и премиальные за каждый выход на поле. но будут визжать на всю страну, что у нас потолок, мы платим 2,5!
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    BRO_football
    1729584209
    Да хреново они играют, причём сразу все - те, кто много получает, и те, кто мало. Даже 1,5 миллиона это много. Тысяч 100 платить им всем, этого будет достаточно.
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    Интерес
    1729587843
    Вон и греки уже додумались до штрафов за плохие результаты,и трудовое законодательство им это позволяет,а у нас спортсменов за плохие результаты наказывать никак нельзя! Потому что у руля подавляющего большинства команд стоят профессиональные "распильщики" бюджетов разного уровня.
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