Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    – Перед игрой с «Факелом» мы говорили о том, что у ЦСКА все налаживается, есть хорошая игра. Результат 0:0 с воронежцами остановил эти обсуждения. Играл ЦСКА хоть и нормально, но они не забили.

    А «Спартак» вроде бы и играл как-то неважно, проиграли «Краснодару», с Нижним мучились и только благодаря ошибкам выиграли.

    Вот как при таких раскладах определить лучшего? У меня такое мнение, что ничья уместна в этой игре или победа в один мяч.

    – «Спартак» не выигрывает у соперников из верхней части таблицы.

    – Я на это вообще не обращаю внимания. С «Зенитом» вон вничью сыграли. А если «Спартак» выиграет у ЦСКА, то эта тема сразу закроется, что ли?

    Без статистики нельзя, ведь она очень важна, но от нее всегда тоже отталкиваться нельзя.

    Дерби будет ничейным, скорее всего. Тут очень сложно сказать, кто выиграет, команды в равном положении.

    • ЦСКА примет «Спартак» в субботу, 2 ноября, в 20:45 мск.
    • Перед дерби армейцы идут на 5-м месте в таблице РПЛ, спартаковцы – на 6-м.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич – о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Проиграли и проиграли, у соперника не было серьезных моментов» 2
    Булыкин оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби 3
    Радимов – о решении КДК по Роше и Литвинову: «Об этих специалистах я все сказал еще в 2004 году» 14
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mirak92
    1730415852
    Да тухляк нулевой, как прошлый раз покатают
    Ответить
    Борис34684
    1730423747
    Первая игра Николича против Спартака, предсказать итог матча не возможно, посмотрим.
    Ответить
    Питерский князь
    1730454162
    Ждём очередной мАсквобадский порожняк.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 