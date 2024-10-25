Ловчев – о «Спартаке» при Станковиче: «Все хуже и хуже»

Евгений Ловчев считает, что «Спартак» под руководством Деяна Станковича деградирует.

«Когда приходит новый тренер, мы ждем изменений. Пришел Станкович – что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже и хуже.

У «Спартака» пока нет какого‑то футбола. Приходят новые игроки, но, например, Миенти Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса.

Команда не прогрессирует, а мы ждем от тренера прогресса», – сказал Ловчев.