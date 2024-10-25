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    Ловчев – о «Спартаке» при Станковиче: «Все хуже и хуже»

    Евгений Ловчев считает, что «Спартак» под руководством Деяна Станковича деградирует.

    «Когда приходит новый тренер, мы ждем изменений. Пришел Станкович – что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже и хуже.

    У «Спартака» пока нет какого‑то футбола. Приходят новые игроки, но, например, Миенти Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса.

    Команда не прогрессирует, а мы ждем от тренера прогресса», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
    • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Красногвардейчик
    1729806909
    Один в один как и пришёл Абаскаль, сначала то же всё гладко было, даже впопыхах контракт продлили
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    BoevStas1
    1729808888
    Да нельзя с этими паспортистами нашими играть,ни3то их не научит уже.Покупать нормалтных легов и накатывать 18-20 летних ребят.А этих важных вечно подающих надежды на вольные хлеба!
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