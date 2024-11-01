Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Генич – о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов, он бы также плевался – просто порода такая»

    Генич – о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов, он бы также плевался – просто порода такая»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал понять, что Валерию Карпину очень сложно угодить.

    • Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.
    • Его раздражает работа российских комментаторов.
    • Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

    – Тебе что-то Карпин предъявлял [когда был редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»]?

    – Да. Я спокойно реагировал. Ко мне была одна большая претензия после одного матча, где Валерий Георгиевич сам не понимал – вроде перепутал фамилии игроков. Претензию написал клуб. Но пересмотрели матч, и Карпин встал тогда на мою сторону, но предупредил, – может кончиться не очень хорошо.

    И в целом у нас были нормальные рабочие отношения. Я не попадал под раздачу на разборах Карпина.

    Надо сказать, что Карпин никогда не лез в то, как надо реагировать, что надо говорить, как комментировать, в тональность. Ему было важно, как мы по-футбольному оцениваем игру.

    Федя [Смолов] в подкасте сказал, что у комментаторов подгорит. Но мы все свои изъяны знаем, давно в профессии. Рассказывать, как комментировать, нам точно не надо – тому же Смолову.

    Он же в этом подкасте стал рассказывать, как работать судьям, а этого делать не надо. А ты спроси у Феди про знания футбольных правил. Конечно, он где-то запутается, он их не знает. Но лезет на это поле.

    Каждый мнит себя специалистом. Я очень хорошо знаю Валерия Георгиевича. Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов – он точно так же сидел на диване и плевался. Говорил бы: да что они несут! Это просто такая порода Карпина.

    Новости по теме
    Генич не будет менять стиль из-за критики Карпина: «Как комментировал, так и буду комментировать дальше» 10
    Реакция Генича на наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби 27
    Генич двумя словами отреагировал на продление контракта Кордобы с «Краснодаром» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1730413749
    крыса никак не успокоится.
    Ответить
    Romeo 123
    1730420210
    Порода у собак, пудель
    Ответить
    Борис34684
    1730424336
    Уж больно сильно взболтал Карпин фекалии в комментаторской среде. До сих пор воняет.
    Ответить
    crf575757
    1730434966
    Генич и Черданцев - два жалких пустых пустобреха, которым давно пора на помойку!
    Ответить
    Garrincha58
    1730440806
    Геныч ты просто комментируй события данного матча и все будут довольны, но ведь вы все там начинаете говорить о том что вообще к матчу не относится особенно Неценко тот что только не вспомнит или не придумает а сам матч не комментирует зато его балобольство так нервирует, что каждый раз приходится выключать звук
    Ответить
    СайфуЛлах-Усманов-google
    1730442727
    Подождите подождите т.е всем другим не надо вас учить ? Вы все всё знаете и про каждого а вам можно всех учить да? Это как **** получается так? Вы учите тренера как тренировать ,игрока как отдавать,как принимать и т.п .... что за бред вообще.
    Ответить
    sochi-2013
    1730450758
    Геничу на заметку. Мяч у Петрова, тот передаёт Иванову, тот Сидорову. Сидоров бьёт-мимо. Мальчик подаёт мяч Акинфееву, тот выбивает его в поле. Мяч пролетает 39 м и попадает в голову Мухину, Тот падает и корчится от непереносимой боли. Как-то так надо комментировать.
    Ответить
    anatolich72
    1730451648
    Разворошил Карпин кампостную яму.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 