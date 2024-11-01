Генич – о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов, он бы также плевался – просто порода такая»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал понять, что Валерию Карпину очень сложно угодить.

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что футбольные трансляции предпочитает смотреть без звука.

Его раздражает работа российских комментаторов.

Карпину не нравятся их оценочные суждения: «Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Тебе что-то Карпин предъявлял [когда был редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»]?

– Да. Я спокойно реагировал. Ко мне была одна большая претензия после одного матча, где Валерий Георгиевич сам не понимал – вроде перепутал фамилии игроков. Претензию написал клуб. Но пересмотрели матч, и Карпин встал тогда на мою сторону, но предупредил, – может кончиться не очень хорошо.

И в целом у нас были нормальные рабочие отношения. Я не попадал под раздачу на разборах Карпина.

Надо сказать, что Карпин никогда не лез в то, как надо реагировать, что надо говорить, как комментировать, в тональность. Ему было важно, как мы по-футбольному оцениваем игру.

Федя [Смолов] в подкасте сказал, что у комментаторов подгорит. Но мы все свои изъяны знаем, давно в профессии. Рассказывать, как комментировать, нам точно не надо – тому же Смолову.

Он же в этом подкасте стал рассказывать, как работать судьям, а этого делать не надо. А ты спроси у Феди про знания футбольных правил. Конечно, он где-то запутается, он их не знает. Но лезет на это поле.

Каждый мнит себя специалистом. Я очень хорошо знаю Валерия Георгиевича. Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов – он точно так же сидел на диване и плевался. Говорил бы: да что они несут! Это просто такая порода Карпина.