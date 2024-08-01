Черданцев оценил игру новичка «Спартака» Барко

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев призвал не спешить с похвалой в адрес Эсекьеля Барко.

«Спартак» купил атакующего полузащитника у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.

Аргентинец забил в дебютном матче в ворота «Химок» прямым ударом со штрафного.

«Я бы не судил по Барко по одной игре против соперника, который рассыпался после несправедливого решения судьи.

Да, он сыграл здорово. Но нужно смотреть хотя бы по первому кругу. Бонгонда приехал и играл здорово 3–4 матча, потом сдулся.

Барко никогда не играл в Европе, один матч не дает оснований что‑то обсуждать. Статистика у него плохая. И то, что он никуда не переехал в 25 лет вызывает определенные вопросы.

Видно, что он умеет играть в футбол. Надо смотреть на дистанции», – сказал Черданцев.

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