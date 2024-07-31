Стало известно, когда Миранчук получит рабочую визу США

«Атланта Юнайтед» начала оформление рабочей визы для полузащитника Алексея Миранчука.
«Работаем по рабочей визе для Алексея. Это займет неделю или две», – сообщили в пресс-службе клуба
- 30 июля 28-летний Миранчук перешел в клуб МЛС из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.
- В прошлом сезоне россиянин провел за команду из Бергамо 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.
- «Атланта Юнайтед» сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции с 28 очками после 25 матчей.
- 4 августа клуб из Джорджии сыграет с мексиканской командой «Сантос Лагуна» в Кубке лиг.
Источник: ТАСС