Радимов – о «Пари НН»: «Лучше бы они проиграли в переходных матчах, вылетели, очистились»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Пари НН» в текущем сезоне РПЛ.

«Сашу Илича еще перед прошлым туром надо было убирать! Просто посмотрим статистику: в шести матчах Илича они пропустили, кажется, 22 мяча. И ничего не меняется, высокая линия обороны, какие-то ошибки несуразные, ни подстраховки, ничего, полузащита не мобильная. Любой профессионал поймет – невозможно играть в такой футбол с такими исполнителями.

И Илич сам мучается, это видно. Я говорил еще в прошлом сезоне: ответственность тут должен понести тот, кто принял решение его привезти в Нижний. То, что они в переходных матчах выиграли один раз у Тулы – это им сослужило медвежью услугу. Лучше бы они проиграли, вылетели, очистились, но поняли, что надо по-другому вести дела.

Я вам больше скажу: подрастающее поколение Нижнего проиграло молодежи «Зенита» 0:8. Количество ударов – 1:23, если я не путаю. Так что спортивному блоку Нижнего столько придется разгребать... Непочатый край работы», – сказал Радимов.