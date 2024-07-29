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Глушаков – Соболеву: «Не надо пудрить голову «Спартаку»

29 июля 2024, 20:23
14

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию вокруг спартаковца Александра Соболева.

  • «Спартак» отстранил Соболева от основной команды на прошлой неделе.
  • Форвард был близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.
  • Соболев в «Спартаке» 4 года.

– Как вы расцениваете возможный переход в Соболева в «Зенит»?

– Не надо пудрить голову «Спартаку», «Зениту» или еще кому-то. Нужно определиться, чего ты хочешь. Это моя точка зрения.

Но мы не знаем всех закулисных игр – может, там вообще нет предложения от «Зенита», а кто-то хочет продать Соболева в Санкт-Петербург? Надо знать кухню, чтобы это как-то комментировать. Я бы не стал наговаривать только на Соболева.

– Но Александр всем видом показывает, что не хочет играть за «Спартак». И Роман Зобнин сказал, что «Спартаку» нужны те, кто любит клуб. Если футболист не хочет тут играть, ему не место в команде.

– Зобнин все правильно сказал. Не надо ходить по кругу – или ты ушел, или ты остаешься, а все остальное – неправильно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис Соболев Александр
Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1722274075
Такое ощущение,что весь переход был только в голове Соболева
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DVOK68
1722274258
У тебя дома жена,сын двоечник и за кооперативную квартиру не заплачено,а ты тут мозги пудришь.Плохо кончится,родной...(с)
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ivany4
1722274350
Забыл добавить. - я уже через это прошел! Было бы более поучительно, особенно для молодежи.
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АлексМак
1722274760
...да кому он нахрен нужен, дурилка картонная... Не нужно пудрить голову никому. Завершать пора клоуну с большим футболом, с таким развитием резонанса..., и валить куда подальше...
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Barmaleushka
1722276508
У тебя дома жена, сын — двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной... (с)
Ответить
FCSpartakM
1722279492
ну там зенит как всегда из *********** менеджеров выставляет, пытаясь показать, что они могут покупать на халяву
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БАЗАРА НЕТ
1722282855
Кто бы говорил
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алдан2014
1722310176
Молодец Денис, всё верно высказал.
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Cleaner
1722327490
А стыдно за весь ФК Спартак...(
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Серый212918
1722357724
За двумя скумбриями погонишься......
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