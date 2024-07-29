Глушаков – Соболеву: «Не надо пудрить голову «Спартаку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию вокруг спартаковца Александра Соболева.

«Спартак» отстранил Соболева от основной команды на прошлой неделе.

Форвард был близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.

Соболев в «Спартаке» 4 года.

– Как вы расцениваете возможный переход в Соболева в «Зенит»?

– Не надо пудрить голову «Спартаку», «Зениту» или еще кому-то. Нужно определиться, чего ты хочешь. Это моя точка зрения.

Но мы не знаем всех закулисных игр – может, там вообще нет предложения от «Зенита», а кто-то хочет продать Соболева в Санкт-Петербург? Надо знать кухню, чтобы это как-то комментировать. Я бы не стал наговаривать только на Соболева.

– Но Александр всем видом показывает, что не хочет играть за «Спартак». И Роман Зобнин сказал, что «Спартаку» нужны те, кто любит клуб. Если футболист не хочет тут играть, ему не место в команде.

– Зобнин все правильно сказал. Не надо ходить по кругу – или ты ушел, или ты остаешься, а все остальное – неправильно.