Барко поделился впечатлениями от своего дебюта за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко дал комментарий после матча с «Химками».

Московская команда выиграла со счетом 3:1. Аргентинец забил со штрафного в своей дебютной игре за клуб.

«Очень доволен провести свой первый матч, забить гол. Это очень здорово, спасибо партнерам и команде. В момент со штрафным я понял, что могу пробить и исполнить этот удар. Рад, что он помог принести нам победу.

Мы провели вместе с партнерами по команде неделю, тренировались, нашли взаимопонимание. Понятно, что нужно время, чтобы понимать друг друга еще лучше, но мне кажется, что сегодня всe было хорошо», – сказал Барко.