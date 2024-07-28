Энцо Фернандес присоединится к туру «Челси» в США, несмотря на расистский скандал

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в понедельник присоединится к туру своей команды по США. Ожидается, что аргентинец займется исправлением ситуации в команде, сложившейся после того, как он выложил видео с оскорбительной песней в адрес игроков сборной Франции.

Также сообщается, что три игрока «Челси» Коул Палмер, Конор Галлахер и Марк Кукурелья не поедут в США. Они получили длительный отпуск, поскольку сборные Испании и Англии, за которые они выступают, дошли до финала Евро-2024.