Энцо Фернандес присоединится к туру «Челси» в США, несмотря на расистский скандал

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в понедельник присоединится к туру своей команды по США. Ожидается, что аргентинец займется исправлением ситуации в команде, сложившейся после того, как он выложил видео с оскорбительной песней в адрес игроков сборной Франции.
Также сообщается, что три игрока «Челси» Коул Палмер, Конор Галлахер и Марк Кукурелья не поедут в США. Они получили длительный отпуск, поскольку сборные Испании и Англии, за которые они выступают, дошли до финала Евро-2024.
- Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- 23-летний Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования. Позднее он принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси», некоторые из которых выразили свое недовольство произошедшим. Клуб начал дисциплинарное расследование.
Источник: Daily Mail