Генич назвал главного конкурента «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

Московский клуб в 1-м туре сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

– Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом?

– Чтобы ЦСКА не пропускал на последних минутах, как в прошлом сезоне.

– ЦСКА – главный конкурент «Зенита»?

– Да. Вообще не вижу слабых мест у ЦСКА. Очень хорошая группа атаки, подвижная, разнообразная. Хорошая середина. Очень сбалансированная команда. Верю, что Николич выжмет максимум.