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Генич назвал главного конкурента «Зенита» в этом сезоне РПЛ

27 июля 2024, 16:29
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

Московский клуб в 1-м туре сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

– Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом?

– Чтобы ЦСКА не пропускал на последних минутах, как в прошлом сезоне.

– ЦСКА – главный конкурент «Зенита»?

– Да. Вообще не вижу слабых мест у ЦСКА. Очень хорошая группа атаки, подвижная, разнообразная. Хорошая середина. Очень сбалансированная команда. Верю, что Николич выжмет максимум.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Генич Константин
Комментарии (6)
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волчарик
1722087977
В Москву не верю и не хочу верить . Пускай будут Краснодар Ростов Казань ,увы в Самару не верю хоть и симпатизирую.
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Александр.Т.
1722090320
Хз хз, скорее всего нет чем да . Особенно Геничь за частую проигрывает все споры с кем спорить. Так что и тут модет сильно ошибаться
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penit-zlo
1722095887
Ну зенит-2....
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penit-zlo
1722095975
Черданцев вошёл в совет Газпрома...Сколько можно это слушать???Геннадий Орлов был намного компетентей
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