Корнеев раскритиковал «Спартак» за покупку Барко

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход в «Спартак» Эсекьеля Барко.

«Во-первых, Барко – это не игрок основы «Ривер Плейта», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика? Это что, очередная дорогущая ставка на игрока, который был когда-то футболистом, подающим большие надежды? Амарал уже купил Угальде за безумные деньги. Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю сумму, которая ему положена по контракту.

Во-вторых,⁠ у Барко есть неплохие качества, но у него рост 165 сантиметров. Где его собирается использовать «Спартак»? И почему два дня назад объявили о его подписании, если футболист находится в Москве больше недели? Странная история», – сказал Корнеев.