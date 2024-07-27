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Корнеев раскритиковал «Спартак» за покупку Барко

27 июля 2024, 15:52
26

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход в «Спартак» Эсекьеля Барко.

«Во-первых, Барко – это не игрок основы «Ривер Плейта», так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика? Это что, очередная дорогущая ставка на игрока, который был когда-то футболистом, подающим большие надежды? Амарал уже купил Угальде за безумные деньги. Костариканец до сих пор стучится в стену, мечтая со своим агентом о том, что «Спартак» его отпустит и отдаст всю сумму, которая ему положена по контракту.

Во-вторых,⁠ у Барко есть неплохие качества, но у него рост 165 сантиметров. Где его собирается использовать «Спартак»? И почему два дня назад объявили о его подписании, если футболист находится в Москве больше недели? Странная история», – сказал Корнеев.

  • «Спартак» приобрел Барко за 14 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 25 матчей: 5 голов и 3 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (26)
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Таврида
1722085444
Ясно, что Амарал - НАТОвский агент, засланный ЦРУ в Россию чтобы развалить "народную команду"...
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NewLife
1722085657
Чем больше нас критикуют такие спецы из гвардии РБ Спорта, тем больше убеждаюсь, мы на правильном пути. Ведь вся эта экспердная шушара не может и пикнуть в отношении немытых, так как пасется на газпром тв и ссыт кусать лапу хозяина.
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NewLife
1722085883
Бомбардир, кто такой Бархо ? Это он пишет у вас заголовки?))))
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...короче
1722086614
... двойной трансфер - Барко и в пару к нему Бархо - идеально!...
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Spartak_forv@
1722087102
Не игрок основы?30 игр в старте из 40 в прошлом сезоне-это не игрок основы?Корнеев уже сказанул однажды,что Угальде не забивал топам в Голландии. Кажется этот эксперт намеренно искажает факты,когда речь идет о новичках Спартака в надежде,что никто не будет проверять его слова
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ivany4
1722087497
Ну если это все претензии Корнеева по игроку, то я согласен на его такие комменты и дальше. Ни о чем.)) Но было бы лучше, что бы, прежде чем языком мести, собирали какую никакую информацию о предмете обсуждения. Глядишь и выглядели бы поумнее.
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k611
1722099030
О новичках будем судить по окончанию сезона. Сейчас нет смысла воздух сотрясать.
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penit-zlo
1722102059
Ахах... Смешной человек в канделах в эфир на матч-тв приводят для дачи показаний,видно не отошёл ещё...Но задачу выполняет
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