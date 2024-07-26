Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» выдвинул новые условия по продаже Клаудиньо

26 июля 2024, 09:14
12

Представители полузащитника «Зенита» Клаудиньо на очередной встрече с руководством петербургского клуба отказались продлевать контракт игрока и настаивают на желании бразильца перейти во «Фламенго».

По данным журналиста Вене Казагранде, представители сине-бело-голубых изначально согласились продать Клаудиньо красно-черным за 18 миллионов евро, но затем изменили свою позицию, выдвинув новые требования. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оставили без ответа последнее предложение бразильского клуба – 18 миллионов евро в рассрочку.

  • Во время матча Суперкубка России «Зенит»«Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
  • 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
  • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
  • Клаудиньо пропустил встречук 1-го тура РПЛ. Клуб заявил, что причиной стало повреждение у бразильца.

Еще по теме:
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности 1
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону» 9
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените» 8
Источник: страница Вене Казагранде в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1721975665
Запасаемся попкорном
Ответить
O-kolesov
1721977362
Можно было бы продать, но не в рассрочку, а в кредит.
Ответить
Spartak_forv@
1721977995
Зенит согласился на 18 млн,а потом выдвинул условие,что эти 18 млн надо будет заплатить,а не только пообещать.Фламенго задумался
Ответить
prostotak2023
1721981482
Второй тур крылья 1: 1 ростов Пари 1:2 ЦСКА Рубин 3:2 Зенит Динамо 4:1 Локомотив Факел 1:2 акрон Химки 3:0 спартак Оренбург 0:1 ахмат Краснодар 3:0 Махачкала
Ответить
Ганнибал Лектор
1721983625
Отправить в дубль на полгода, чтобы в чувства привести
Ответить
BuenosArgentina
1721997210
"а может возьмете частями ? ... Шура, я бы взял, но мне нужно сразу "
Ответить
Главные новости
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
4
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
8
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
Все новости
Все новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
8
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+