«Зенит» выдвинул новые условия по продаже Клаудиньо

Представители полузащитника «Зенита» Клаудиньо на очередной встрече с руководством петербургского клуба отказались продлевать контракт игрока и настаивают на желании бразильца перейти во «Фламенго».
По данным журналиста Вене Казагранде, представители сине-бело-голубых изначально согласились продать Клаудиньо красно-черным за 18 миллионов евро, но затем изменили свою позицию, выдвинув новые требования. Переговоры продолжаются.
Ранее сообщалось, что «Зенит» оставили без ответа последнее предложение бразильского клуба – 18 миллионов евро в рассрочку.
- Во время матча Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
- 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
- Клаудиньо пропустил встречук 1-го тура РПЛ. Клуб заявил, что причиной стало повреждение у бразильца.
Источник: страница Вене Казагранде в соцсети X