«Зенит» выдвинул новые условия по продаже Клаудиньо

Представители полузащитника «Зенита» Клаудиньо на очередной встрече с руководством петербургского клуба отказались продлевать контракт игрока и настаивают на желании бразильца перейти во «Фламенго».

По данным журналиста Вене Казагранде, представители сине-бело-голубых изначально согласились продать Клаудиньо красно-черным за 18 миллионов евро, но затем изменили свою позицию, выдвинув новые требования. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оставили без ответа последнее предложение бразильского клуба – 18 миллионов евро в рассрочку.