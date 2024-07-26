Ловчев высказался о переходе Барко в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход в московскую команду полузащитника Эсекьеля Барко.
«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили и перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время.
Творили историю – я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян, Федор Черенков«, – сказал Ловчев.
- «Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов евро.
- Аргентинский полузащитник подписал контракт на три года.
- Его статистика в «Ривер Плейт»: 17 голов и 19 ассистов в 127 матчах.
Источник: «Матч ТВ»