Ловчев высказался о переходе Барко в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход в московскую команду полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили и перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время.

Творили историю – я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян, Федор Черенков«, – сказал Ловчев.