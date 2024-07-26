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Ловчев высказался о переходе Барко в «Спартак»

26 июля 2024, 05:27
16

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход в московскую команду полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили и перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время.

Творили историю – я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян, Федор Черенков«, – сказал Ловчев.

  • «Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов евро.
  • Аргентинский полузащитник подписал контракт на три года.
  • Его статистика в «Ривер Плейт»: 17 голов и 19 ассистов в 127 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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БАЗАРА НЕТ
1721965854
Скромненько так о себе
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Александр-Каратеев-yandex
1721966695
Во первых перед матчем с оренбургом так никто не говорил, а во вторых большего позора чем вылет в первую лигу Спартак, где играл Ловчев, не испытывал никогда. Так что, Евгений Серафимыч , нужно помнить не только славные моменты своей карьеры, но и позорные.
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shahor
1721967672
Чёт сей славный творец истории умалчивает,что сразу после вылета его "любимого" клуба в пердив,он сразу перескочил в московское "Динамо".Омерзительнейший персонаж под маской искренности и доброжелательности.
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bashnat013
1721972300
Если кто и творил историю то это федор черенков ,а не маразматик
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oyabun
1721972731
Парочка фамилий в перечисленных явно лишние - Ловчев и Шалимов.
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ivany4
1721975200
Себя не похвалишь, никто и не вспомнит.))
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ЗаЖиМ
1721975439
Ипать, Женя скромный, себя на первое место перед Нетто и Черенковым!
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...короче
1721975958
...эх, Серафимыч, уж лучше бы ты, иногда, многозначительно молчал, глядишь и реноме футбольного мастодонта сохранил бы...
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andr45
1721976669
А ведь ЛОВЧЕВ и в самом деле вытворял историю - вывел «Спартак» в первую лигу и сбежал в «Динамо»
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Freyd
1721979756
Забыл добавить,с каким скандалом "историческим" он ушел к динамикам московским.
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