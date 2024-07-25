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Семак пожаловался на календарь «Зенита»

25 июля 2024, 14:19
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ с «Рубином».

– Сергей Богданович, с учетом Суперкубка, это будет уже третий подряд выездной матч для «Зенита». Насколько это серьезный вызов для команды на старте сезона?

Думаю, для любой команды три игры на выезде – это не так просто. Хотя мы играем сейчас раз в неделю, есть возможность отдохнуть, восстановиться. Тем не менее, конечно, серия выездных матчей достаточно длительная. Ничего, готовимся, посмотрим, насколько справимся.

– В прошлом матче против «Рубина» на «Газпром Арене» наш соперник действовал достаточно закрыто, компактно. Чего вы ждете от грядущей встречи, с учетом того, что «Рубин» будет играть дома?

– Я думаю, казанцы стараются действовать агрессивно, и во многих матчах это получается. Поэтому посмотрим, насколько мы сможем навязать именно тот футбол, который нам нужен. Что касается «Рубина», он умеет и командно обороняться, и контратаковать, и хорошо использует стандартные положения. Поэтому готовимся.

– Опираясь на первые матчи сезона, функциональное состояние большинства игроков соответствует ожиданиям или, может быть, даже превосходит их?

Состояние большинства соответствует ожиданиям. Мы понимаем, что это самое начало, кто-то тренировался больше, кто-то меньше во время предсезонной подготовки. И, конечно, функциональное состояние у всех будет варьироваться по ходу сезона.

Сейчас нужно набрать определенный ритм, игровой тонус – тогда этих колебаний будет меньше. Но на сегодняшний день, конечно, вероятность их достаточно высока, что кто-то будет готов лучше, а кто-то – хуже.

– Футболисты сейчас сосредоточены на матче с «Рубином», но наверняка тренерский штаб держит в голове, что через два дня на третий «Зениту» играть дома с «Факелом» в Кубке. Насколько вообще далеко нужно заглядывать в календарь при планировании подготовки?

– Нет, сейчас мы готовимся исключительно к «Рубину». В голове понимаем, что уже через два дня будет игра на Кубок, и это значит, с точки зрения функциональной подготовки, что после матча, возможно, нужно будет где-то поработать побольше. Но только в таких аспектах. Что же касается самой игры, то сейчас все мысли о «Рубине».

  • Матч пройдет 27 июля в Казани. Начало в 17:30 мск.
  • «Зенит» и «Рубин» занимают первые два места в РПЛ после 1-го тура.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Семак Сергей
Комментарии (3)
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acor94
1721911223
Он не жалуется, наоборот говорит, что мы работаем и со всем справимся!
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Spirit_78
1721919453
Заголовок опять для хряков. По факту не жаловался он.
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raritet
1721925544
Получается по тексту что это писака пожаловался. Богданыч ни словом не давал повода выставить такой заголовок
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