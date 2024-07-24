Барко провел первую тренировку с основой «Спартака»

Потенциальный новичок «Спартака» Эсекьель Барко тренировался с основным составом столичного клуба.
По сведениям СМИ, 25-летний атакующий полузащитник сегодня провел первое тренировочное занятие с основным составом москвичей. При этом «Спартак» еще официально не объявил о переходе.
- Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что Эсекьель Барко находится в Москве и тренируется индивидуально.
- Московский клуб улаживает юридические формальности.
- «Спартак» в первом матче при Деяне Станковиче сенсационно проиграл «Оренбургу» (0:2).
Источник: Metaratings.ru