Барко провел первую тренировку с основой «Спартака»

Потенциальный новичок «Спартака» Эсекьель Барко тренировался с основным составом столичного клуба.

По сведениям СМИ, 25-летний атакующий полузащитник сегодня провел первое тренировочное занятие с основным составом москвичей. При этом «Спартак» еще официально не объявил о переходе.