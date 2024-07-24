Арустамян рассказал о трансферном бюджете «Спартака»

Журналист Нобель Арустамян раскрыл информацию о трансферном бюджете «Спартака» этим летом.

Московский клуб на данный момент подписал только одного футболиста – Виллиана Жозе за 2 миллиона евро.

«На прошлой программе у нас был Герман Ткаченко и утверждал, что трансферный бюджет «Спартака» – 50-70 миллионов евро. Я уточнял – это не так. Может, меня обманули. Но по моей информации бюджет намного меньше.

Герман говорил, что «Спартак» может проводить сделки на 20+ миллионов. Насколько я знаю, это не совсем так. Бюджет меньше», – сказал Арустамян.