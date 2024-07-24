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  • Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии, Малком – на 15-м месте

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии, Малком – на 15-м месте

24 июля 2024, 15:26
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Опубликованы зарплаты футболистов в Саудовской Аравии.

Самый высокооплачиваемый игрок – Криштиану Роналду. 39-летний форвард зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за год.

Бывший нападающий «Зенита» Малком получает 18 миллионов за сезон.

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 200 млн евро;
  2. Неймар («Аль-Хилаль») – 100 млн евро;
  3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 100 млн евро;
  4. Рияд Марез («Аль-Ахли») – 52,2 млн евро;
  5. Садьо Мане («Аль-Наср») – 40 млн евро;
  6. Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») – 34,7 млн евро;
  7. Нголо Канте («Аль-Иттихад») – 25 млн евро;
  8. Александар Митрович («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;
  9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;
  10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») – 24,5 млн евро;
  11. Марцело Брозович («Аль-Наср») – 24,2 млн евро;
  12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») – 19 млн евро;
  13. Малком («Аль-Хилаль») – 18 млн евро;
  14. Рубен Невеш («Аль-Хилаль») – 17,3 млн евро;
  15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») – 15,2 млн евро.

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Источник: Capology
Саудовская Аравия. Премьер-лига Роналду Криштиану Бензема Карим Неймар Малком
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1721825143
Малком, поди, волосы на себе рвёт, что так продешевил. )
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