Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии, Малком – на 15-м месте

Опубликованы зарплаты футболистов в Саудовской Аравии.
Самый высокооплачиваемый игрок – Криштиану Роналду. 39-летний форвард зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за год.
Бывший нападающий «Зенита» Малком получает 18 миллионов за сезон.
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 200 млн евро;
- Неймар («Аль-Хилаль») – 100 млн евро;
- Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 100 млн евро;
- Рияд Марез («Аль-Ахли») – 52,2 млн евро;
- Садьо Мане («Аль-Наср») – 40 млн евро;
- Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») – 34,7 млн евро;
- Нголо Канте («Аль-Иттихад») – 25 млн евро;
- Александар Митрович («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;
- Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») – 25 млн евро;
- Эмерик Лапорт («Аль-Наср») – 24,5 млн евро;
- Марцело Брозович («Аль-Наср») – 24,2 млн евро;
- Роберто Фирмино («Аль-Ахли») – 19 млн евро;
- Малком («Аль-Хилаль») – 18 млн евро;
- Рубен Невеш («Аль-Хилаль») – 17,3 млн евро;
- Секо Фофана («Аль-Иттифак») – 15,2 млн евро.
Источник: Capology