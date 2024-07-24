Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии, Малком – на 15-м месте

Опубликованы зарплаты футболистов в Саудовской Аравии.

Самый высокооплачиваемый игрок – Криштиану Роналду. 39-летний форвард зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за год.

Бывший нападающий «Зенита» Малком получает 18 миллионов за сезон.