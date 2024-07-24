Силкин выдвинул версию о спасении Соболева от перехода в «Зенит»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о решении «Спартака» отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Сложно что-то говорить об этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Возможно, был какой-то прецедент. Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит». Он точно не нужен «Зениту». Но агенты его очень заинтересован, видимо, в этом трансфере», – сказал Силкин.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

Игрок может перейти в «Зенит».

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги