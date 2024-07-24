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  • Силкин выдвинул версию о спасении Соболева от перехода в «Зенит»

Силкин выдвинул версию о спасении Соболева от перехода в «Зенит»

24 июля 2024, 12:16
9

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о решении «Спартака» отстранить нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Сложно что-то говорить об этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Возможно, был какой-то прецедент. Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит». Он точно не нужен «Зениту». Но агенты его очень заинтересован, видимо, в этом трансфере», – сказал Силкин.

  • 27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Игрок может перейти в «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Силкин Сергей
Комментарии (9)
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Давид59
1721815185
Агенты всегда заинтересованы в трансфере.
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алдан2014
1721817335
Агенты зло
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swot1205
1721819184
ну сел бы там на банку и писдел бы с бровки
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Barmaleushka
1721829656
Спасите его , пажалюста !
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Константин-Шапкин-google
1721883750
Конечно в уши напели. Как в песне: На жадину не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним , что хош
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Юрий-Казаров-yandex
1721894120
Можно подумать условного Месси уводят. Подумаешь!! Фигура. Жлоб и только деньги в голове. Он уже морально там. В Питере. Скатертью дорога.
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Aндрей-кадулин-google
1721970569
Не ваше дело,сами разберёмся
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