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  • Месси сохранил лидерство по одному из статистических показателей последних 2 сезонов в топ-5 лиг Европы

Месси сохранил лидерство по одному из статистических показателей последних 2 сезонов в топ-5 лиг Европы

24 июля 2024, 11:03

Нападающий Лионель Месси лидирует по количеству точных пасов вразрез за последние два сезона в топ-5 лиг Европы. При этом он уже год выступает в Северной Америке.

Месси сделал 37 точных пасов вразрез в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции-2022/23.

Второе место занимает Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» – 35 пасов вразрез в АПЛ-2022/23 и 2023/24, третье – Мартин Эдегор («Арсенал», 32).

В топ-5 также входят Алекс Баэна («Вильярреал», 25) и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 24).

  • С августа прошлого года 37-летний Месси играет за «Интер Майами» в МЛС.
  • В этом году аргентинец провел за клуб из Флориды 15 матчей, забил 14 голов, отдал 11 передач.

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Источник: страница WhoScored в соцсети X
Франция. Лига 1 США. МЛС Интер Майами ПСЖ Месси Лионель
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