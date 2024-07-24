Месси сохранил лидерство по одному из статистических показателей последних 2 сезонов в топ-5 лиг Европы

Нападающий Лионель Месси лидирует по количеству точных пасов вразрез за последние два сезона в топ-5 лиг Европы. При этом он уже год выступает в Северной Америке.

Месси сделал 37 точных пасов вразрез в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции-2022/23.

Второе место занимает Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» – 35 пасов вразрез в АПЛ-2022/23 и 2023/24, третье – Мартин Эдегор («Арсенал», 32).

В топ-5 также входят Алекс Баэна («Вильярреал», 25) и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 24).