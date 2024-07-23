Подробности отстранения Соболева от «Спартака» – оно напрямую связано с «Зенитом»

Стали известны подробности отстранения форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев извинился перед Деяном Станковичем за плохую игру в Оренбурге: игрок объяснил это тем, что все его мысли заняты переходом в «Зенит».
В ответ на это тренер спокойно предложил Александру в таком случае заниматься индивидуально. Игрок согласился. Никакого конфликта между ними не было», – написал источник.
- Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
- За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
- 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова