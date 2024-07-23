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  • Подробности отстранения Соболева от «Спартака» – оно напрямую связано с «Зенитом»

Подробности отстранения Соболева от «Спартака» – оно напрямую связано с «Зенитом»

23 июля 2024, 23:10
14

Стали известны подробности отстранения форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев извинился перед Деяном Станковичем за плохую игру в Оренбурге: игрок объяснил это тем, что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

В ответ на это тренер спокойно предложил Александру в таком случае заниматься индивидуально. Игрок согласился. Никакого конфликта между ними не было», – написал источник.

  • Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
  • За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
  • 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (14)
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NewLife
1721767142
Надо полагать, что автор был свидетелем извинений Соболева и ответа тренера, или Бомбардир считает своих подписчиков болванами, которые схавают любое дерьмо ?
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ivany4
1721781665
Перед Абаскалем извинялся, перед Слишковичем извинялся, перед Станковичем извинялся, - Семак следующий??)) Для соболя извиниться, как два пальца об асфальт.
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timon2401
1721793130
мудак этот Соболев...заняты мысли zenitom, сказал бы до игры..в том сезоне гадил и в этом тож с этого начал(((( свалит и дай бы бог
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Garrincha58
1721797979
вы верите Карпову????
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O-kolesov
1721801786
Соболев - тоже самое, что и миледи из "Трёх мушкетёров". Титул и деньги.
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rash1959
1721802793
А в контракте есть пункт "если мысли заняты переходом в «Зенит»", то есть возможность урезать зарплату??? Пора применять.
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OldenVad
1721805225
Держим пальцы, что бы Зенит не передумал )
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andr45
1721807261
Бесхребетники и недодилетанты - только так можно охарактеризовать руководство Спартака во главе с Малышевым. Что значит отстранить? Как поступило руководство, например, Zenite с Кругловым или ЦСКА с Арбузовым за слова его агента, выразившего недовольство Федотовым? Оба тут же были отлучены от клуба) В Спартак-2 соответствующей зарплатой.и полгодика не ставить на игры - всё равно эта мразь продаст игру. Пускай там гниет))
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Cleaner
1721809586
Соболев ОБЯЗАН был ДО ИГРЫ сообщить тренеру, что все его мысли заняты ЗЕНИТОМ. ДО игры, а не ПОСЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну да гопнику на Спартак наплевать. Вопрос только зачем ЗЕНИТУ такое в своем составе нужно???????
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