Радимов назвал худших игроков 1-го тура РПЛ – они из «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов выделил худших футболистов 1-го тура РПЛ.

«Худшие:

3) Александр Руденко и Хетаг Хосонов, которые синхронно не забили пенальти и не позволили «Химкам» победить.

2) Никита Медведев. Команда только повела в счeте, но он подарил гол «Рубину», да и в других эпизодах совершенно не выручал.

1) Связка Александр Максименко – Наиль Умяров – с отрывом худшее, что случилось в 1-м туре РПЛ! Особенно возмутительно, что ни один ни второй даже не попробовали исправить косяк. Да, ошибка случилось, такое бывает, но ведь и игроки «Оренбурга» могли ошибиться. Отскок, рикошет, кочка, кто-то споткнулся – произойти могло что угодно, поэтому оба обязаны были не бросать играть и бежать исправлять случившееся. Для игроков «Спартака» такое совершенно недопустимо!» – написал Радимов.