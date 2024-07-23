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  • Радимов назвал худших игроков 1-го тура РПЛ – они из «Спартака»

Радимов назвал худших игроков 1-го тура РПЛ – они из «Спартака»

23 июля 2024, 22:11
3

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов выделил худших футболистов 1-го тура РПЛ.

«Худшие:

3) Александр Руденко и Хетаг Хосонов, которые синхронно не забили пенальти и не позволили «Химкам» победить.

2) Никита Медведев. Команда только повела в счeте, но он подарил гол «Рубину», да и в других эпизодах совершенно не выручал.

1) Связка Александр МаксименкоНаиль Умяров – с отрывом худшее, что случилось в 1-м туре РПЛ! Особенно возмутительно, что ни один ни второй даже не попробовали исправить косяк. Да, ошибка случилось, такое бывает, но ведь и игроки «Оренбурга» могли ошибиться. Отскок, рикошет, кочка, кто-то споткнулся – произойти могло что угодно, поэтому оба обязаны были не бросать играть и бежать исправлять случившееся. Для игроков «Спартака» такое совершенно недопустимо!» – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Умяров Наиль Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Cleaner
1721761993
Все верно. В слабейшей команде играют худшие игроки...
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VVM1964
1721765560
Я бы пару подкорректировал - Александр Соболев и Наиль Умяров ...(((
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zigbert
1721826202
Исправить ситуацию тут вряд ли бы уже удалось а вот не делать такой рискованной передачи, можно было.
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