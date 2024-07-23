«Динамо» Мх подало протест на судейство матча с «Химками»

Махачкалинское «Динамо» заявило о подаче протеста на судейство в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Клуб недоволен двумя эпизодами: с первым назначенным пенальти в ворота команды на 22-й минуте и с незасчитанным голом в ворота «Химок» при счете 1:1 на 87-й минуте.

В обоих случаях решения были изменены в результате вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Главным судьей матча был Егор Егоров из Нижнего Новгорода, арбитром VAR – Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.