Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Денисов – о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «На ошибках учатся»

Денисов – о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «На ошибках учатся»

22 июля 2024, 13:00
20

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2).

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– По такой игре на что команда способна претендовать в новом сезоне?

– Мы сыграли одну игру. Сезон длинный, еще много чего произойдет в нашей команде, в других, в чемпионате. Да, игра неудачная, но думаю, у нас есть время до следующей игры, чтобы подумать, что было не так, и набраться опыта. На ошибках учатся.

– Каким итоговым местом в сезоне ты будешь доволен?

– Только максимальным местом.

Еще по теме:
«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби 5
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина 2
Новая информация о Головине в «Спартаке» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Денисов Даниил
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1721643041
Денисов, но не Гарик. От того и результат.
Ответить
evgevg13
1721644527
Главное на второй год при учебе не оставаться
Ответить
timon2401
1721645593
но видимо сколько ишака скакать не учи, лошадью он не станет
Ответить
Cleaner
1721646265
Спартак уже ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ошибки лепит! Диагноз клубу - необучаем, неспособен, ограничен. Отправить в Пердив, там все клубы примерно такого уровня!...)))
Ответить
...короче
1721647227
...считаю самой большой ошибкой - это ваши зарплатные ведомости, в которые, каждый тренер первым делом по приезде в Спартак заглядывает и от ваших зарплат отталкивается думая, что в его распоряжении, как минимум 20 мастеров среднего-качественного европейского уровня...
Ответить
DeStar
1721648088
ну состав ГГ, явно претендентами на высокие места не будут. Хотя конкуренты не сильно лучше, не особо усилились.
Ответить
mahan
1721649806
Денисов ты уж какой по счёту сезон учишься ? Всё никак не научишься )))
Ответить
erybov1965
1721652024
Максимальное,что-то я не знаю такого числа.Им всем каждый год выдают одинаковую шпаргалку,по которой они отвечают, после бездарной игры.Ответ "отмороженного флегматика"(извиняюсь,но уже накипело),которому не интересен футбол,кроме контракта.Все,которые уже играют несколько сезонов,отрицательно действуют на вновь пришедших игроков и так по кругу.
Ответить
Александр.Т.
1721668134
Да не учитесь вы, Максименко за частую чудит и что то не модет выучитт ч т так чудить нельзя
Ответить
Baggio1986
1721670364
На это дерьмо даже смотреть не хочется
Ответить
Главные новости
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
2
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
3
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
4
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
Все новости
Все новости
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
4
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+