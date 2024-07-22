Денисов – о поражении «Спартака» от «Оренбурга»: «На ошибках учатся»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– По такой игре на что команда способна претендовать в новом сезоне?

– Мы сыграли одну игру. Сезон длинный, еще много чего произойдет в нашей команде, в других, в чемпионате. Да, игра неудачная, но думаю, у нас есть время до следующей игры, чтобы подумать, что было не так, и набраться опыта. На ошибках учатся.

– Каким итоговым местом в сезоне ты будешь доволен?

– Только максимальным местом.