Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Факелом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 1-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

Команды заканчивали матч вдесятером.

– Я думаю, ребята сделали большой объем работы, когда нас было 10 на поле. Качество нашей игры было хорошим. Была интенсивность, которую я бы хотел видеть, ребята не боялись выходить в прессинг соперника. Понятно, что чуть поменялась схема после удаления. Но это футбол, это нормально. Надо сказать, что 45 минут ребята помогали друг другу, у нас были отличные два‑три выхода. К сожалению, Гладышев эти ситуации не использовал. Он хочет всегда искать левую ногу. Мы говорили ему не бояться бить правой. Уверен, он это запомнит и в следующей игре будет решать по‑другому.

Я поздравил ребят с результатом и очень хорошей игрой. Сегодня была борьба, терпение, технические действия. Стандарт забили, который вчера отрабатывали с тренерами. Большое спасибо всем.

– Вы выглядите уставшим.

– Я старался кричать и помогать с бровки. Я не всегда так эмоционально бегаю, но сегодня чувствовал, что надо помочь команде и дать им свою энергию. Мог бы, пошел бы сам на поле побегать, но, к сожалению, это невозможно.