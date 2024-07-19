Сперцян ответил, чем Сафонов лучше Доннарумы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнил вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруму. Российский голкипер перешел из краснодарской команды в парижскую этим летом.

– Мы на связи с Матвеем. Я очень рад за него. Он доказал, что все возможно.

– Способен ли он вытеснить Доннаруму из основы? В чем Матвей лучше?

– Конечно. Тяжело сказать, в чем он лучше. Я буду болеть за него, желаю ему всего хорошего, чтобы он играл все игры. Конечно, там конкуренция, но он парень с характером. С психологией у Матвея все в порядке, он справится.