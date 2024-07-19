«Вест Хэм» готов заплатить 20 миллионов фунтов за Канте

«Вест Хэм» хочет купить 33-летнего полузащитника Н'голо Канте у «Аль-Иттихада» за 20 миллионов фунтов.

По данным The Guardian, стороны ведут переговоры. Самого Канте устраивает его текущий клуб, но в то же время он готов отправиться в Лондон.

Отмечается, что новый главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги хотел бы поработать с французским хавбеком, которого хотел подписать еще во время своей работы в «Реале».