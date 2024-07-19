«Вест Хэм» готов заплатить 20 миллионов фунтов за Канте

«Вест Хэм» хочет купить 33-летнего полузащитника Н'голо Канте у «Аль-Иттихада» за 20 миллионов фунтов.
По данным The Guardian, стороны ведут переговоры. Самого Канте устраивает его текущий клуб, но в то же время он готов отправиться в Лондон.
Отмечается, что новый главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги хотел бы поработать с французским хавбеком, которого хотел подписать еще во время своей работы в «Реале».
- 33-летний Канте отыграл в Саудовской Аравии один сезон. В 44 матчах за «Аль-Иттихад» он забил 4 гола и отдал 6 передач.
- Ранее он выступал в Англии за «Лестер» и «Челси».
- На Евро-2024 Канте сыграл за сборную Франции в 6 матчах.
Источник: The Guardian