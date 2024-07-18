Черданцев назвал команду, которая сделает золотой дубль в новом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что в новом сезоне «Зенит» вновь станет чемпионом.

По итогам прошлого сезона петербуржцы выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

– Все ли так однозначно в чемпионской интриге перед стартом сезона?

– Я поддерживаю точку зрения, что в год столетия «Зенит» в мае отпразднует золотым дублем свой юбилей. Команда существенно укрепляется, чего не скажешь о других. На данный момент «Зенит» может соперничать только сам с собой. У остальных клубов свои проблемы, поэтому не вижу оснований ждать, что будет серьезная конкуренция.