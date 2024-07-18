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  • Черданцев назвал команду, которая сделает золотой дубль в новом сезоне

Черданцев назвал команду, которая сделает золотой дубль в новом сезоне

18 июля 2024, 19:46
19

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что в новом сезоне «Зенит» вновь станет чемпионом.

По итогам прошлого сезона петербуржцы выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

– Все ли так однозначно в чемпионской интриге перед стартом сезона?

– Я поддерживаю точку зрения, что в год столетия «Зенит» в мае отпразднует золотым дублем свой юбилей. Команда существенно укрепляется, чего не скажешь о других. На данный момент «Зенит» может соперничать только сам с собой. У остальных клубов свои проблемы, поэтому не вижу оснований ждать, что будет серьезная конкуренция.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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nik55
1721321321
чердак не обосрись от радости
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avera
1721322282
Да сезон вообще можно и не проводить. Сразу присудить первое место.
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DVOK68
1721322401
Да неужель...не верится даже.Весьма смелый и неожиданный прогноз!
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шахта Заполярная
1721322959
Чем больше шкаф, тем громче падает. Посмотреть бы как переобуваться начнут все лизуны если что то пойдет не по плану
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Freyd
1721324737
Лизнул знатно начальству меж булок.
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Болотоход
1721324848
Прогазпромовский че сказать! Давно помойке лижет!!!!
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...короче
1721325794
...и сразу сладко кукукнуло в банковском мобильном приложении на телефоне Черданцева...
Ответить
NewLife
1721328671
Потребление чипсов вредит психическому здоровью - это наглядный пример и интиреклама.))
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balam
1721333967
гигант мысли
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